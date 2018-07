Ausgabenbremse lässt die Wogen weiter hochgehen

Verfassungsklage für Opposition denkbar

Die SPÖ überlegt indessen, das Gesetz beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Sie befürchtet, dass es durch die Ausgabenbremse zu Versorgungslücken kommen könnte. Konkret in Gefahr sieht die Partei etwa Primärversorgungszentren und die Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes, zudem würden zahlreiche Projekte in den Bundesländern gestoppt. Die SPÖ-Bundesräte Elisabeth Grossmann und Stefan Schennach argumentieren, dass in unzulässiger Weise in die Selberverwaltung der Krankenkassen eingegriffen werde.