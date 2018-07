Beatles-Legende Paul McCartney kommt nach Wien!

Ich kann gar nicht glauben, dass unser letztes Konzert in Österreich schon wieder fünf Jahre her ist", meint Paul McCartney - und wir können es auch nicht. Zu frisch, zu großartig sind die Erinnerungen an seinen letzten Besuch im Happel-Stadion 2013, als er mit einem Hitfeuerwerk für eine unvergessliche Sommernacht sorgte. Fünf Jahre - viel zu lange. Und deswegen kommt der legendäre Beatle noch heuer wieder. Am 5. Dezember macht er auf seiner “Freshen Up“-Tour in der Wiener Stadthalle Station.