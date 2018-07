Der Startschuss zum finalen Recon-Sommermärchen

Es kann also losgehen. Die vergangenen Wochen schon wurde eifrig gewerkt am Firmengelände in St. Michael. Technik-Experte Stefan Gschaider von der GW-Eventtechnik fuhr mit einer Sattelzugmaschine samt Anhänger mit Bühnenelementen beladen vor, baute per Lastkran die schweren Stützen auf. „Die Videowand ist natürlich auch im Gepäck und wird den Fußballfans treue Dienste leisten“, schmunzelt er. Karl-Heinz Platzer von der Evita-Palmencompany hat seine grünen Dekors auch schon angeliefert und bringt so richtiges Wohlfühl-Flair auf das Recon-Firmengelände. Auch die Bars und Tische sowie das große Sonnensegel sind aufgestellt bzw. bereits aufgespannt.