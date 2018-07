Gericht bewilligt Auslieferung von Puigdemont

Das Ringen um die juristische Verfolgung des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont geht in die nächste Runde: In Deutschland hat das Oberlandesgericht von Schleswig-Holstein grünes Licht für die Auslieferung des 55-Jährigen an Spanien gegeben. Wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder sei eine Auslieferung zulässig, nicht jedoch wegen des Hauptvorwurfs der Rebellion, erklärte das Gericht am Donnerstag. Puigdemont bleibt zunächst auf freiem Fuß, die Abschiebung muss noch vom zuständigen Generalstaatsanwalt bewilligt werden.