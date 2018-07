Charity-Fest dank hilfreicher und treuer Partner

Zehn Jahre lang, so hat es Baumeister und Recon-Chef Mario Schitter der Salzburger Kinderkrebshilfe versprochen, organisiert er sein Sommerfest und sammelt Spenden. Es war das Schicksal eines Freundes, das ihn dazu veranlasste, dessen Tochter an Krebs erkrankte. Heuer findet das letzte Recon-Sommerfest statt (13.-15.7.), wieder am Firmengelände in St. Michael. „Ohne unsere treuen Partner könnten wir das nicht stemmen“, so Schitter.