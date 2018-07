Ehrbares Sommerfest mit vielen Stars und Spektakel

Damals, 2009, gab Mario Schitter ein Versprechen ab, an einen Freund, dessen Tochter an Krebs erkrankte: Zehnmal, so der Baumeister, widmet er sein jährliches Sommerfest der Kinderkrebshilfe. 500.000 Euro an Spenden gab er als ehrbares Ziel aus. Jetzt ist Schitter in der Zielgeraden.