Dicke Luft im Auto

Während der Urlaubszeit verbringen unzählige Österreicher viele Stunden im Auto, um an ihr Reiseziel zu gelangen. Schadstoffe des Verkehrs wie z. B. Feinstaub oder Stickstoffdioxid belasten auch das Wageninnere. Gerade beim Anfahren schnellen die Werte enorm in die Höhe und gelangen über das Gebläse oder offene Fenster in die Lungen der PKW-Insassen.