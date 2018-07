Russische Kapsel fliegt in Rekordzeit zur ISS

In neuer Rekordzeit hat ein russischer Weltraumfrachter in der Nacht auf Dienstag die Internationale Raumstation ISS erreicht. Die „Progress“-Kapsel dockte um 3:31 Uhr MESZ nach weniger als vier Stunden Flugzeit am Außenposten der Menschheit im All an (siehe Video oben), wie die Flugleitzentrale mitteilte.