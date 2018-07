Partydroge kostet Mädchen (17) das Leben

Innerhalb von zehn Jahren kamen alleine in Oberösterreich 148 Menschen durch Drogenkonsum ums Leben. Bei einer Erhebung in der Bevölkerungsschicht der 15- bis 59-Jährigen durch das Präventions-Institut in Oberösterreich gaben 4,4 Prozent an, bereits Ecstasy konsumiert zu haben. Bei Cannabis waren es 26 Prozent, bei Kokian 3,5 Prozent.