GB: Bau-Staatssekretär ist neuer Brexit-Minister

Davis hatte in der Nacht aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs seinen Rücktritt erklärt. Dies stürzte die Regierung in London knapp neun Monate vor dem EU-Austritt am 29. März in eine tiefe Krise. Davis kritisierte nach seinem Abgang den Kurs Mays in Sachen Brexit scharf. So warf er am Montag in der BBC der Premierministerin Versäumnisse bei den Verhandlungen vor und erklärte, die Regierung sei zu schnell zu Zugeständnissen bereit gewesen. Er fürchte deshalb weiteren Druck aus Brüssel.