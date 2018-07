Trainer der „Wilden Eber“: Umstritten und bejubelt

Im schlechtesten Zustand von allen

Als vor einer Woche die Mannschaft in der Höhle gefunden wurde, war Trainer Ek im schlechtesten Zustand. Bis zur Stunde, in der sie entdeckt wurden, aß und trank er kaum, damit die Kinder mehr vom spärlichen Vorrat an Proviant bekommen können. Er brachte ihnen Meditationstechniken bei, damit sie weniger Energie verbrauchen. Als das publik wurde, wurde aus ihm in den Augen vieler Thailänder ein Held. Er selbst aber weiß um seine Verantwortung: „Ich kümmere mich um die Kinder, so gut ich kann, ich möchte mich bei allen entschuldigen, dafür, was geschehen ist.“