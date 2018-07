Kärntner Schützenfest mit 1100 Uniformierten

31 Garden, elf Musikkapellen, fünf Trachtengruppen und viele weitere Abordnungen verwandelten am Sonntag ganz Himmelberg in einen Ort voller Farben und Tradition. Organisator Friedrich Flath gelang es mit Hilfe seiner Kameraden der Uniformierten Schützengarde Himmelberg das bisher größte in Kärnten durchgeführte Schützenfest zu veranstalten. Insgesamt salutierten mehr als 1100 Uniformierte mit ihren prächtigen, historischen Traditionsgewändern am Festgelände auf.