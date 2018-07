Tote und Verletzte bei Zugunglück in der Türkei

Durch den Regen sei der Boden aufgeweicht gewesen und es sei zu einem Erdrutsch gekommen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichteten mehrere Fernsehsender. Der Zug mit rund 362 Passagieren und sechs Zugbegleitern an Bord war demnach auf dem Weg von Kapikule an der bulgarischen Grenze nach Istanbul.