Falschtanken verriet flüchtigen Subener Häftling

Strafhaft wegen sieben Überfällen

Damit hatten die Fahnder eine erste Spur zum Flüchtigen, den sie nun in der Schweiz vermuteten. Denn der Mazedonier hatte dort bei seiner betuchten Mutter gewohnt, bis diese plötzlich verschwand. Zur Geldbeschaffung überfiel der Sohn erst eine Schweizer Bank, flüchtete dann mit dem Porsche Cayenne seiner Mutter nach Österreich, wo er sieben Geschäfte und Tankstellen überfiel. Er geriet rasch unter Verdacht, wurde in Ungarn gefasst. Ein Schweizer Gericht verurteilte ihn zu zwei, ein St. Pöltener Gericht im Jänner 2015 zu zusätzlichen sieben Jahren Haft, die er zuletzt in der Strafanstalt Suben verbüßte.