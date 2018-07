Beutewagen mit falschem Sprit lahmgelegt

Ein 36-jähriger Mazedonier, der in Suben eine Haftstrafe verbüßt, bekam Ausgang aus dem Knast. Den nützte er für einen Coup in einer Schärdinger Berufsschule. Er schlich Mittwochvormittag in die Schule, erbeutete in einem Büro ein Mobiltelefon, Feinmechanikerwerkzeug und auch die Fahrzeugschlüssel für einen Ford Galxy Diesel.