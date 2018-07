Breitbandausbau geht gut voran: Mobilfunk „lahmt“

Die Strategie „Breitband Austria 2020“ hat zum Ziel, so viele förderungsfähige Projekte wie möglich in Kärnten zu generieren. „Teil der Breitband-Strategie für Kärnten ist der Ausbaus mit Glasfaserkabeln“, so Technologiereferentin LHStv. Gaby Schaunig in einer Aussendung. Es gab zuletzt eine Steigerung.