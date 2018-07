Transit: Jetzt werden die Kräfte gebündelt!

Ganz im Zeichen des Transits stand am Freitag ein großer Verkehrsgipfel in Kufstein! Die „Euregio Inntal“ lud Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus Tirol und Bayern, um sich in Sachen Schwerverkehr auf der Straße und der Schiene auszutauschen. Das Ergebnis des Gipfels war ein Plan für eine gemeinsame Resolution.