Darknet: Ein Bazar für Drogen-Handel

Oder der jüngste Fall in der Stadt Salzburg: Da forschten die Ermittler einen 25-Jährigen aus, der zwischen Mai 2017 und März mindestens neun Bestellungen im Darknet aufgegeben haben soll. Als Lieferadresse gab er die seines Bruders (27) an. Die Pakete wurden an eine Abholstation geschickt. Durch akribische, auch technische Erhebungen wussten die Kriminalisten von einer Lieferung, die Mitte März in Salzburg-Neustadt eintreffen sollte - also observierten sie die Paketstation.