Ex-US-Soldat: „Einige der Kinder werden sterben“

4,7 Kilometer lange Sauerstoffleitung wird installiert

Jetzt soll Sauerstoff in die Kammer geleitet werden, in der die Fußballmannschaft festsitzt. Der Sauerstoffgehalt liege dort aktuell bei rund 15 Prozent, so der General weiter - normalerweise beträgt er in der Luft rund 20 Prozent. Wie lange die Eingeschlossenen noch ohne zusätzlichen Sauerstoff in der Höhle ausharren können, ließ der Kommandant offen. Auch sagte er nicht, wie lange die Einrichtung der Leitung dauern soll. Diese muss 4,7 Kilometer lang sein, um vom Höhleneingang bis zur Kammer zu reichen.