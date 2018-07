Behörden sprengten Rauschgift-Ring im Pinzgau

Am 22. Mai erfolgte der erste Zugriff der Drogenfahnder: Für sieben Personen klickten da die Handschellen. Drei weitere Festnahmen folgten im Juni - inklusive Hausdurchsuchungen. Bis auf den Kopf der Bande, ein in Tschechien geborener Österreicher (20), saßen alle einige Tage bzw. Wochen in U-Haft. Mittlerweile wurden sie auf freiem Fuß gesetzt - mit Ausnahme des Hauptbeschuldigten: Der muss heute ins Landesgericht Salzburg zu seiner Haftprüfung. Teils gaben sie die Vorwürfe der Anklagebehörde zu: einzig die Menge wird bestritten. Die zehn-köpfige Gruppe zwischen 17 und 35 Jahren besteht aus acht Männern und zwei Frauen: fünf sind Österreicher, zwei kommen aus Deutschland und jeweils einer aus Bosnien, Kroatien und Litauen.