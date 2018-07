CNN: Trump wollte in Venezuela einmarschieren

US-Präsident Donald Trump hatte im Sommer 2017 offenbar einen Militärschlag in Venezuela geplant. Das berichtete am Mittwoch der Sender CNN unter Berufung auf einen hohen Regierungsbeamten. Auch die Nachrichtenagentur AP vermeldete, dass Trump in dem südamerikanischen Land „einfach einmarschieren“ wollte. Erst als ihm Berater vehement davor abrieten, machte Trump den Berichten zufolge einen Rückzieher.