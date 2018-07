Bomben-Splitter löste den Alarm in Aigen aus

Es war am Mittwochmittag Erleichterung in der Luft in der Nachbarschaft des englisch sprachigen Kindergartens „English Play corner“, nahe der Furtwänglerpromenade in Aigen, zu spüren: Kurz nach 13.30 Uhr gaben Spezialisten des Entminungsdienstes des Bundesheeres und Sprengstoff-Spezialisten der Landespolizeidirektion Entwarnung, nachdem sie die vermeintliche Bombe seit dem Vormittag akribisch untersuchten. „Es hat sich herausgestellt, dass es sich um Bomben-Splitter handelt, die sich bei der Sondierung vorab nicht ausmachen haben lassen. Die Splitter waren bis zu 50 Zentimeter lang und 30 Zentimeter breit“, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Der Sprengkörper dürfte schon vor langer Zeit tief unter Tage geborsten sein: „Es handelt sich um Splitter einer 350 kg schweren US-Fliegerbombe, die abgeworfen wurde und in einer Tiefe von rund sieben Metern liegen geblieben ist und erst danach detoniert hat. Eine Fehlzündung könnte ein Grund dafür sein. Weitere Bomben vermuten wir nicht“, berichtet Andreas Dürager, Sprengstoff-Spezialist der Polizei.