Lena Hoschek mixte tropischen Fruchtcocktail

„Urlaub“ riefen leichte Wickelkleider mit romantischen Rüschen. Durchaus bürotauglich fielen wieder die figurbetonten Bleistiftröcke aus, die diesmal in einen schwingenden Saum übergingen und ein bisschen an Meerjungfrauen denken ließen. Auf T-Shirts prangten bunte Papageien, auf knappen Sommerstrickpullis ganze Bananenbündel, außerdem gab es bauchfreie und unter der Brust geknotete Tops. Carmen-Blusen kombinierte Hoschek zu Maxiröcken mit üppigen Volants. Rüschen und Volants zogen sich durch die gesamte Kollektion, nicht nur an Rocksäumen, auch an den Carmen-Ausschnitten und Blusenärmeln wippte und wogte es. Die Farben deckten die ganze Sommersonnen-Palette vom Auf- bis zum Untergang ab - kräftiges Pink, sattes Orange und strahlendes Gelb gaben den Ton an.