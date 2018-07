Alte Fälle aufrollen: DNA als Waffe gegen Mörder

Rätselhafte Kriminalfälle: 1. Der mysteriöse "Telefonzellen-Mord“

Blutüberströmt lag Daniela Kammerer (19) am frühen Morgen des 23. Juni 2005 in einer Telefonzelle beim Innsbrucker Rapoldipark. Ein Unbekannter hatte der Studentin ein Messer in die Brust und den Rücken gerammt. Offenbar war die junge Frau ein Zufallsopfer. Bis heute sind jedoch die Hintergründe völlig unklar.