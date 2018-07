Leichenfund von Fritzens: Festnahme und Geständnis

Verdächtiger in Innsbruck verhaftet

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft konnte der Tatverdächtige dann am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr in Innsbruck festgenommen werden. Im Zuge einer längeren Einvernahme gab der 74-jährige Beschuldigte zu, seinen damals 75-jährigen Bekannten im Frühjahr 2016 getötet zu haben. Das Motiv der Tat sowie nähere Tatumstände ist noch nicht gänzlich geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Über den Festgenommenen wurde am Montag die Untersuchungshaft verhängt.