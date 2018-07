Baghdadis Sohn bei Angriff auf Kraftwerk getötet

IS verliert an Bedeutung

Baghdadi hatte 2014 mit der IS-Miliz weite Teile des Irak und Syriens überrannt. Im Juli 2014 trat er in der irakischen Stadt Mossul das einzige Mal öffentlich auf und rief dabei das „Kalifat“ des IS aus. Mittlerweile kontrolliert der IS nur noch ein Wüstengebiet im Westen Syriens. Im September hatte der IS zuletzt eine angebliche Audiobotschaft Baghdadis veröffentlicht, in der dieser seine Anhänger zum „Widerstand“ gegen ihre Feinde aufrief.