Soldaten sichern steile Hänge nach Unwettern

Der Assistenzeinsatz seit den schweren Unwettern in Gasen läuft bereits seit mehr als zwei Wochen (siehe Bericht hier). Seit vergangenem Donnerstag arbeiten auch zwölf Pioniere vom Pionierbataillon 1 aus Villach an der Errichtung von Hangsicherungsverbauungen. Die Soldaten müssen in extremen Steilhanglagen arbeiten.