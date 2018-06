Unwetter: Bundesheer hat seinen Einsatz gestartet

Die Soldaten werden auch am Samstag und am Sonntag im Einsatz sein. Mit Priorität wird vorerst im Fischbachgraben in der Katastralgemeinde Sonnleithberg gearbeitet. Außerdem wird die Landesstraße von Birkfeld nach Gasen geräumt. Schadholz in Bächen droht bei weiteren Niederschlägen zu Verklausungen zu führen, weshalb auch die Gewässer rasch gesäubert werden müssen. Der Einsatz dürfte voraussichtlich zehn Tage dauern, schätzte das Militärkommando.