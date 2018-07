Administrator gewählt: Guggenberger folgt Schwarz

Für den kirchlichen Sprachgebrauch ungewöhnlich klar nimmt Engelbert Guggenberger Bezug auf die in jüngster Zeit immer lauter gewordenen Kritikpunkte am Führungsstil von Bischof Schwarz. Ihm wurden ja unter anderem überraschende Kündigungen im Bistum vorgeworfen: „Mit Blick auf die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es mir ein Anliegen, durch Klarheit, Entschiedenheit und Transparenz in meinem Kommunikations- und Führungsstil verloren gegangenes Vertrauen in die Diözesanleitung wieder herzustellen.“ In einem ersten Schritt untersucht eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Gurker Stiftspfarrers Gerhard Christoph Kalidz die wirtschaftliche und personelle Situation sowie das Arbeitsklima im Bistum.