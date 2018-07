Stuhl ist leer: Die Zeit ohne Bischof

21 Bischöfe, Äbte und Oberinnen feierten am Sonntag in St. Pölten die Amtseinführung des neuen Bischofs: Alois Schwarz wechselt ja nach 17 Jahren an der Spitze der Diözese Gurk in sein Heimatbundesland. Daher tritt am Montag in Klagenfurt das Domkapitel zusammen, um einen Administrator als „Ersatz-Hirten“ zu wählen.