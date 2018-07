Tourist blieb bis zur Hüfte im Schlamm stecken

Per Notruf, der gegen 17 Uhr einging, hatte die Polizei am Samstagnachmittag von dem Mann in misslicher Lage erfahren. Dieser war am rechten Donauufer, etwa zwei Kilometer vor Hainburg, in einen Nebenarm gestürzt. Bis zur Hüfte war der 26-Jährige danach im Schlamm versunken und konnte weder vor noch zurück.