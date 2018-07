Amtsschimmel versus Python am Wilhelminenberg Kopieren

In der Not kontaktierte man die Tierrettung, doch die mussten sich erst mit dem Amtsarzt in Verbindung setzen. Um zu klären, ob mit dem Einfangen der exotischen Schlange nicht schädlich ins Ökosystem eingegriffen würde. Als ob unser Ökosystem für meterlange Würgeschlangen bekannt wäre... All das dauerte so lange, dass die Python schließlich einen majestätischen Abgang machte. Durch die kühlen Temperaturen eh im Schneckentempo, aber immer noch schneller als der träge Amtsschimmel. Ein Skandal eigentlich bei einem Tier, das durchaus gefährlich sein kann. Bleibt zu hoffen, dass der Amtsschimmel nun bei der Suche mehr Gas gibt.