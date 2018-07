Dickes Plus an Strafgeldern

Die Einnahmen aus den Parkgebühren stiegen hingegen nur schwach an, was auch daran liegen dürfte, dass viele Parkautomaten stark in die Jahre gekommen oder defekt sind. Sie sollen wie berichtet von neuen Kombi-Geräten abgelöst werden, über die künftig auch Bus-Tickets bezogen werden können. Erfreulich: Immer öfter verwenden Autofahrer inzwischen das digitale Handy-Parken.