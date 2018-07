Lauda: „Hamilton wird 2019 & 2020 für uns fahren!“

Hamilton, der 2008 in einem McLaren erstmals Weltmeister geworden ist, fährt seit 2013 für Mercedes und hat in dieser Zeit 2014, 2015 und 2017 den WM-Titel geholt. Vor dem neunten der 21 Saisonläufe am Sonntag in Spielberg führt der 33-jährige Engländer die Fahrerwertung 14 Punkte vor Ferrari-Star Sebastian Vettel an. Beide wollen heuer zum fünften Mal Champion der Motorsport-Königsklasse werden. Bottas ist seit Anfang 2017 Hamiltons Mercedes-Teamkollege.