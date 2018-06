Zwölf-Stunden-Tag: Am Montag droht das Zugchaos

Eilig wurde eine Sondersitzung im Nationalrat einberufen. Denkbar ungünstig sei der Zeitpunkt am Freitagnachmittag, so die Kritik. Erst zu Mittag starteten die Debatten. Die SPÖ kritisiert vor allem, dass sich die Freiwilligkeit, die so auch im Gesetzestext festgeschrieben werden soll, im Arbeitsalltag nicht durchsetzen werde. Es sei eine zusätzliche Motivation für Kündigungen, wenn jemand nicht zu Mehrarbeit bereit ist. „Ein Fall von reiner Panikmache“, schmettern die beiden Regierungsparteien die Kritik ab. ÖVP und FPÖ sehen Anpassungsbedarf an eine moderne Arbeitswelt.