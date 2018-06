Shailene Woodley: Nur 350 Kalorien pro Tag!

In den letzten beiden Drehwochen kam für Woodley, die unter anderem in „Big Little Lies“ zu sehen war, nur noch Essen für 350 Kalorien pro Tag auf den Teller. Zum Vergleich: Eine normale Frau sollte am Tag rund 2000 Kalorien zu sich nehmen. „Ich habe pro Tag eine Dose Lachs, gedämpften Brokkoli und zwei Eigelb gegessen“, erinnert sich die Schauspielerin an die Horror-Diät zurück. Um ihren Hunger zu unterdrücken, habe sie zudem zu Tricks gegriffen: „Ich kann hungrig nicht einschlafen, also habe ich ein Glas Wein getrunken und weg war ich.“