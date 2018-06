Auch zweites Unfallopfer (18) ist nun gestorben

Zwei Beifahrer schwerst verletzt

Am Dienstag waren die beiden jungen Männer aus Deutschland mit einem Pkw auf der Drautalstraße in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Bei Sachsenburg geriet der Lenker (18) auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw-Zug. Der Pkw-Lenker starb noch an der Unfallstelle, das mitgefahrere Geschwisterpaar (16 und 18 Jahre alt) wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.