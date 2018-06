Oculus-Kauf: Strafe auf 250 Mio. Dollar halbiert

Carmack entgegnete, dass ZeniMax ihm erlaubt habe, die Ergebnisse seiner Forschungen zu veröffentlichen, und er bei Oculus habe einsteigen dürfen, weil es keine Spielefirma in direkter Konkurrenz gewesen sei. Er habe zudem schon bei ZeniMax die Produktion einer VR-Brille vorgeschlagen, die Idee sei aber von Firmenchef Robert Altman abgelehnt worden. Die Geschworenen in Texas waren jedoch anderer Auffassung und sprachen Zenimax in der bereits 2014 eingereichten Klage im Februar vergangenen Jahres insgesamt 500 Millionen Dollar zu.