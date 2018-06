Privater Bauträger mit 20 neuen Förder-Wohnungen

Das nutzte Unternehmer Markus Firesacher aus Anif mit seiner „Anifer Untersbergblick GmbH“: Am Fürstenweg 24 errichtete er mit dem Baumanagement der Salzburg Wohnbau auf einem 2600 Quadratmeter großen Areal zwei Wohnhäuser mit insgesamt 20 geförderten Mietwohnungen. Kosten: 3,3 Millionen Euro, wovon ein Drittel das Land bezahlte. Nach 15 Monaten wurden am Mittwoch die ersten Einheiten feierlich an die Mieter übergeben - mit Aufmarsch der Musikkapelle, Segnung durch Pfarrer Peter Röck und einleitenden Worten von Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner („Die Wohnhäuser fügen sich wunderbar ins Ortsbild ein“), Bauherrn Markus Friesacher, Landesrätin Andrea Klambauer („So erreichen wir das Ziel sozialer Treffsicherheit der Wohnbauförderung für alle“) und Salzburg Wohnbau-Chef Christian Struber.