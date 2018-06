Nach Familienstreit mehrere Schüsse abgefeuert

Aufregung und Polizei-Großeinsatz mit Unterstützung der Cobra Donnerstagfrüh in Hall in Tirol: Ein junger Mann hatte in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses mehrere Schüsse abgefeuert. Er sei in einem „psychischen Ausnahmezustand“ gewesen und in der Wohnung an eine Schusswaffe gelangt, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.