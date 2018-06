Junger Engel rührt das Netz mit Hilfsbereitschaft

Eine 15-Jährige rührt die Netzgemeinde derzeit zu Tränen: Dem Flugpersonal gelang es auf einem Trip von Boston an der US-Ostküste nach Portland an der Westküste nicht, mit einem taubblinden Passagier zu kommunizieren - das junge Mädchen, das Zeichensprache in der Schule lernt, sprang als Vermittlerin ein. Clara Daly wich dem 64-jährigen Tim Cook, der sich alleine fühlte, für den Rest des Fluges nicht von der Seite …