DNA-Tests zeigen: „Einsamer Wolf“ riss die Schafe

Der Wolfsbeauftragte des Landes und selbst Schaf-Bauer, Hubert Stock, könnte eine führende Rolle beim „Wolfszentrum“ einnehmen. Ziel ist eine Kooperation unter den Bundesländern, um eine Lösung für „Problemwölfe“ zu finden. Jenes Raubtier, das seit Ende April im Pongau sein Unwesen trieb, war einer. „Es handelt sich um ein Individuum, einen männlichen Wolf, der noch nie zuvor in Österreich nachgewiesen wurde“, so Stock. Gesichert ist, dass er zwischen 29. April und 14. Mai in Summe 20 Weidetiere (18 Schafe, zwei Ziegen) gerissen hat.