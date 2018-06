Volkstheater-Direktorin Anna Badora geht 2020

Dämpfer in Badoras Karriere

Badoras Entscheidung, sich nicht erneut zu bewerben, ist ein Dämpfer in einer Karriere, die lange Zeit nur nach oben wies. Die 1951 im südpolnischen Tschenstochau geborene Regisseurin und Theaterleiterin leitete ab 1996 das Düsseldorfer Schauspielhaus und wechselte zehn Jahre später nach Graz. Am dortigen Schauspielhaus feierte sie zahlreiche Erfolge. Ihr Programm galt als vorbildlich bei der Jugendarbeit und in der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, was sie auch in Wien anstrebte. Als große Baustellen - neben der Sanierung - entpuppten sich Aufreger wie die Schließung der Werkstätte oder der Rückzieher bei Ibrahim Amirs „Homohalal“, das schließlich in Dresden statt in Wien uraufgeführt wurde. Über einen großen Publikumserfolg freute man sich hingegen in diesem Frühjahr mit dem David-Bowie-Musical „Lazarus“.