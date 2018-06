Diesen pelzigen Anhalter hat niemand gern im Auto

Ein Bär hat sich in Kalifornien in ein Auto eingesperrt. In seiner Panik zerstörte er dessen Inneres dermaßen, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Der Hilfssheriff musste sich an das Fahrzeug heranwagen und eine Scheibe einschlagen, damit Meister Petz durch das Fenster fliehen konnte.