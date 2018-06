Siebenter Drogentoter heuer war erst 22 Jahre alt

Tot aufgefunden worden ist ein Mann Sonntagfrüh in einem Auto. Ein Zeitungsausträger hat den leblosen Mann in einem geparkten Pkw in Griffen entdeckt und die Polizei verständigt. Vorerst nur einer Vermutung, hat es die Obduktion bestätigt: Todesursache war eine Intoxikation durch Einnahme verschiedener Suchtgifte.