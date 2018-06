324.000 Kinder in Österreich sind armutsgefährdet

Wenn der Kühlschrank am Ende des Monats gähnend leer ist, dann liegt das nicht am vollen Terminkalender, sondern an der leeren Geldbörse der Eltern. So dramatisch ist die Situation für ein Drittel aller Wiener Kinder. Den täglichen Kampf ums Überleben bekommen diese Mädchen und Buben hautnah mit.