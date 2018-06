Türkei-Wahl: „Rekordbeteiligung bei Auslandsvotum“

Höchste Beteiligung in Belgien und der Schweiz

Die höchste Wahlbeteiligung im Ausland wurde laut der Nachrichtenagentur Anadolu in Belgien und der Schweiz erzielt, wo 57,8 Prozent beziehungsweise 56,7 Prozent der Wähler abstimmten. Sollte die Präsidentschaftswahl in eine zweite Runde gehen, wird im Ausland vom 30. Juni bis zum 4. Juli erneut gewählt. In der Türkei würde die Stichwahl am 8. Juli stattfinden.