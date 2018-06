Meißelmörder ist nicht zurechnungsfähig

In Asylunterkunft 26-Jährigen aus Bangladesch getötet

Der 25-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf den 3. Mai einen 26-Jährigen aus Bangladesch in einer Asylunterkunft, in die er eigentlich nicht mehr hätte kommen dürfen, getötet zu haben. Die Obduktion bestätigte, dass das Opfer „mittels massiver stumpfer und komprimierter Gewalteinwirkung“ ums Leben kam. Danach flüchtete der 25-Jährige, wurde einen Tag später in einem Park festgenommen, wo er auf Bäume eingestochen und den Meißel, wohl die Tatwaffe, auf einem Spielplatz nach Kindern geworfen haben soll. Bei seiner Festnahme verletzte der Asylwerber zwei Polizisten.