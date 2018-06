„Schotter-Kur“ für 31 Kilometer Bahn-Schienen

Pinzgau

Saalfelden vom 4. - 6. Juli

Maishofen am 4./5. Juli

Leogang am 5./6. Juli

Taxenbach am 10. und 12. Juli

Bruck an der Großglocknerstraße am 11./12. Juli

Zell am See am 10./11. Juli

Lend am 11./12. Juli