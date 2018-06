Für Zeichensprache berühmte Gorilla-Dame gestorben

„Koko“ kannte 1000 Wörter in US-Zeichensprache

Der westliche Flachlandgorilla wurde 1971 unter dem japanischen Namen „Hanabi-ko“ (deutsch: Feuerwerkskind) im Zoo von San Francisco geboren. Tierpsychologin Francine Patterson brachte Koko ab ihrem zweiten Lebensjahr 1000 Wörter in US-Zeichensprache bei, daraufhin trat sie in zahlreichen Dokumentarfilmen auf. Auch Bücher, Medienberichte und Fernsehserien befassten sich mit der kommunikativen Gorilla-Dame. 1978 zeigte das Magazin „National Geographic“ ein Foto als Titelbild, das Koko von sich selbst im Spiegel aufgenommen hatte.